Coronavirus, 3 nuovi contagi a Concordia, San Felice e a Novi, 2 a Cavezzo e Mirandola, 1 a Finale e 2 a Soliera

GIOVEDì 19 MARZO 2020 – Coronavirus, si registrano Coronavirus, 3 nuovi contagi a Concordia e a Novi, 2 a Cavezzo e Mirandola, 1 a Finale e 2 a Soliera. E’ il bilancio dell’Ausl di Modena relativo ai contagi registrati fino al 19 marzo 2020.

Nella nostra provincia nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 decessi, e in regione il 19 marzo segna un nuovo, triste record di persone che non ce l’hanno fatta: ben 70 (leggi l’articolo con il report completo).

Sono 12 in totali i decessi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra provincia, tra questi c’è anche una signora di Mirandola e un uomo di Soliera

Tornando al numero di nuovi contagi, nella nostra provincia nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 88. Di questi pazienti, ce ne sono in isolamento domiciliare 46, ricoverati in Terapia intensiva 3,ricoverati in altri reparti 39

Ecco la divisione Comune per Comune

Carpi 17

Castelfranco E. 2

Castelnuovo R. 1

Castelvetro 3

Cavezzo 2

Concordia 3

Finale Emilia 1

Fiorano M. 7

Formigine 5

Maranello 5

Mirandola 2

Modena 15

Novi 3

Prignano 1

San Cesario S/P 1

San Felice S/P 3

Sassuolo 5

Soliera 2

Spilamberto 2

Vignola 1

Non residenti in prov. 7

TOTALE 88

Guariti in provincia di Modena

Segnalati oggi 4 nuove persone guarite clinicamente, vale a dire senza più sintomi della malattia.

In totale alla data di oggi sono 31 le persone guarite clinicamente, tra essi 2 persone con anche il doppio tampone negativo (casi già comunicati il 17 marzo)

Carpi 13

Castelnuovo 2

Concordia 1

Fanano 1

Modena 7

Novi 1

Pavullo 1

Sassuolo 2

Soliera 1

Vignola 1

Non residenti in prov. 1

TOTALE 31

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

