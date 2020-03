Coronavirus, 3 nuovi infetti a Nonantola e Soliera, 2 a Concordia, 1 a Bastiglia, Cavezzo, Finale e Medolla

SABATO 21 MARZO 2020 – Coronavirus, 3 nuovi infetti a Nonantola e Soliera, 2 a Concordia, 1 a Bastiglia, Cavezzo, Finale e Medolla. E’ il bilancio – che oggi arriva completo – redatto dall’Ausl rispetto ai cittadini trovati Covid-19 positivi in provincia di Modena (casi del 21 marzo 2020).

In totale nella provincia di Modena si regostrano 139 casi, che riguardano cittadini dai 99 ai 19 anni, più una persona minorenne. Otto sono purtroppo i decessi

Risultano decedute 8 persone in provincia di Modena, nessuna nel nostro territorio. E0 deceduto un uomo di 93 anni di Formigine, uno di 97 anni, uno di 91 anni, uno di 85 anni di Modena con una signora di 94 anni sempredi Modena.

Un uomo, di 51 anni di Sassuolo, una donnadi 91 annidi Castelfranco E.,un uomo di 83 anni di Carpi Si precisa che il quadro clinico della persona del 1969 di Sassuolo presentava diversi fattori di rischio.

Tra i nuovi infetti, positivi al Coronavirus si segnalano le maggiori concentrazioni a Modena (35 casi), Carpi (15 casi), Castelfranco E (8 casi), Formigine (8 casi), Sassuolo (7 casi). Nove persone risiedono

fuori provincia.

Si trovano:

in isolamento domiciliare 94

ricoverati in Terapia intensiva 3

ricoverati in altri reparti 42

Casi totali 139

Bastiglia 1

Carpi 15

Castelfranco E. 8

Castelnuovo R. 5

Castelvetro 2

Cavezzo 1

Concordia 2

Finale Emilia 1

Fiorano M. 12

Formigine 8

Lama Mocogno 1

Maranello 6

Marano S/P 1

Medolla 1

Modena 35

Nonantola 3

Palagano 1

Pavullo 3

Prignano 1

Ravarino 2

San Cesario S/P 3

Sassuolo 7

Serramazzoni 4

Soliera 3

Spilamberto 2

Vignola 2

Non residenti in prov. 9

TOTALE 139

C’è anche il calcolo dei guariti in provincia di Modena

Segnalati oggi 2 nuovi guariti clinicamente.

In totale alla data di oggi sono 37 le persone guarite clinicamente, rimangono tra essi 2 persone con anche il doppio tampone negativo (casi già comunicati il 17 marzo).

Sitratta di cittadini cherisiedono a

Carpi 14

Castelnuovo R. 2

Concordia 1

Fanano 1

Formigine 1

Maranello 1

Modena 9

Novi 1

Pavullo 1

Sassuolo 2

Soliera 2

Vignola 1

Non residenti in prov. 1

TOTALE 3

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

