Coronavirus, 4 nuovi casi a Cavezzo, 4 a Mirandola, 3 a Concordia, 2 a San Felice e Nonantola, 1 a Finale Emilia, Medolla, Bomporto e San Possidonio

LUNEDì 23 MARZO 2020 – Coronavirus, 4 nuovi casi a Cavezzo, 4 a Mirandola, 3 a Concordia, 2 a San felice e Nonantola, 1 a Finale Emilia, Medolla, Bomporto e San Possidonio. E’ il bilancio dei nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra zona, secondo il report diffuso da Ausl Modena.

In totale nella nostra provincia sono 145 i nuovi infetti, in tutta l’Emilia-Romagna sono invece 980 in più (leggi il report completo regionale)

I nuovi casi in provincia di Modena riguardano pazienti dai 95 ai 22 anni, e due minori.

Si trovano in isolamento domiciliare 112 persone, nessunoinvece è stato ricoverato in Terapia intensiv, mentre risultano ricoverati in altri reparti 33 pazienti.

I nuovi contagi Comune per Comune

Casi totali 145

Bastiglia 0

Bomporto 1

Campogalliano 2

Camposanto 0

Carpi 15

Castelfranco E. 10

Castelnuovo R. 1

Castelvetro 2

Cavezzo 4

Concordia 3

Fanano 0

Finale Emilia 1

Fiorano M. 5

Fiumalbo 0

Formigine 6

Frassinoro 0

Guiglia 0

Lama Mocogno 0

Maranello 2

Marano 0

Medolla 1

Mirandola 4

Modena 44

Montecreto 0

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 2

Novi 0

Palagano 0

Pavullo 2

Pievepelago 0

Polinago 1

Prignano 1

Ravarino 0

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 2

San Possidonio 1

San Prospero 0

Sassuolo 12

Savignano S/P 1

Serramazzoni 2

Sestola 0

Soliera 0

Spilamberto 2

Vignola 7

Zocca 0

Non residenti in prov. 11

TOTALE 145

I decessi di oggi

Sono inserite nel conteggio regionale 9 persone decedute. Si tratta di un uomo di 75 anni di Maranello, un uomo di 73 anni di Modena, un uomo di 70 anni di Modena, un uomo di 66 anni di Savignano S/P, un uomo di 98 anni di Castelfranco, una donna di 78 anni di Spilamberto, un uomo di 58 anni di Carpi, una donna di 88 anni di Sassuolo, un uomo di 87 anni di Castelfranco Emilia. Questi ultimi risultano tra i casi positivi di oggi

I guariti

In totale alla data di oggi sono 35 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria. di cui 2 con anche il doppio tampone negativo (casi del 17 marzo)

Carpi 14

Castelnuovo R. 2

Concordia 1

Fanano 1

Maranello 1

Modena 5

Novi 1

Pavullo 1

San Prospero 1

Sassuolo 3

Soliera 1

Spilamberto 1

Vignola 1

Non residenti in prov/ non noto. 2

TOTALE 35

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus nella nostra zona

