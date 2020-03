Coronavirus, altri provvedimenti per chi non ottempera all’obbligo di stare a casa

PAVULLO E SESTOLA – I carabinieri della Compagnia di Pavullo, nell’ambito dei controlli sul rispetto dei Provvedimenti volti ad arginare la diffusione del virus Cody 19, nel corso della mattinata del 12 marzo, hanno denunciato tre persone per la violazione dei provvedimenti dell’autorità. In particolare: a Fanano, i militari della locale stazione hanno denunciato un diciannovenne milanese e una ventenne modenese, che si trovavano in piazza Vittoria senza un giustificato motivo. I carabinieri della stazione di Sestola hanno denunciato Alla Procura Della Repubblica Un quarantunenne di Sestola, già noto alle forze di polizia, titolare di un Bar ristorante, poiché non aveva ottemperato all’obbligo di chiusura del locale. Il fatto è stato accertato alle ore 20:00

