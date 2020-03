Coronavirus e assistenza agli animali: LAV risponde per orientarsi nell’emergenza

In questi giorni di incertezza e di misure straordinarie che stanno cambiando le abitudini degli italiani, in tanti si interrogano sulle regole di convivenza da adottare nei confronti degli animali, membri della famiglia.

Per questo, oltre ad aver attivato un front desk con numero speciale LAV (f.nigri@lav.it – 06.4461325 – sabato e domenica, per emergenze contattare il numero: 320 4792598 ) a cui rivolgere domande e segnalazioni, LAV risponde ai dubbi più frequenti di chi vive con degli animali, o se ne prende cura in strutture come canili, rifugi o colonie feline.

Di seguito, un primo elenco di F.A.Q. a cui potranno seguire integrazioni e aggiornamenti, in base all’evoluzione del contesto che stiamo vivendo.

(ultimo aggiornamento: 13 marzo 2020)

https://www.lav.it/news/animali-coronavirus-emergenza

Il fac simile della autodichiarazione – modulo aggiornato oggi per tutta Italia dal Ministero dell’Interno – necessaria a giustificare uno spostamento per “situazioni di necessità”, che LAV ha compilato con l’aiuto del suo Ufficio Legale, lo si può trovare a questo link: Animali e difficoltà d’assistenza.

