Coronavirus, beccati in strada senza motivo: denunce a Medolla e Novi

Il decreto per limitare il contagio del Coronavirus è attivo già da qualche giorno, ma i trasgressori continuano a sottovalutare i rischi: i controlli delle forze dell’ordine proseguono però, così come le denunce per Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, Art 650. . Ieri sera alle 22 30 a Medolla, i Carabinieri nel corso di servizio perlustrativo, hanno denunciato alla procura della Repubblica una cittadina moldava cinquantatreenne del luogo che era in giro con la propria autovettura senza alcuna particolare necessità.

Sempre nella serata di ieri e sempre l’Arma (Carabinieri della Compagnia di Carpi) nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza epidemiologica, hanno deferito alla procura della Repubblica otto persone. Di queste quattro cittadini pakistani tutti dieta compresa tra i 20 ed i 35 anni, dimoranti nel carpigiano, In quali, in giro senza particolari motivi a bordo di un’autovettura.

Erano rimasti coinvolti in incidente stradale in quella via Doria, intersezione con via Pascoli. Gli altri quattro sono stati deferiti dai carabinieri della stazione di Novi di Modena poiché sorpresi all’interno del parco pubblico riuniti ad ascoltare musica ad alto volume, in assembramento.

