Coronavirus, biblioteca di Cavezzo aperta solo per il prestito librario

Nella settimana da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 2020 la Biblioteca comunale di Cavezzo è aperta, con il consueto orario al pubblico, solo per il prestito librario, non per stazionarvi a leggere o a studiare.

Lo rende noto il Comune di Cavezzo

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017