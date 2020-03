Coronavirus, BPER Banca mette in campo un miliardo per la liquidità delle imprese

MODENA – Si intensificano gli interventi di BPER Banca a sostegno dell’economia reale per fare fronte all’emergenza Covid-19. L’Istituto ha infatti stanziato, nell’ambito del progetto “BPER Banca per l’Italia”, un nuovo plafond di

un miliardo di euro a sostegno delle imprese clienti, per consentire loro di fare fronte alle esigenze di liquidità.

Le aziende possono scegliere tra due forme tecniche: il prestito aziendale o l’affidamento di conto corrente. Il prestito aziendale prevede una durata massima di 18 mesi, con preammortamento di 6 mesi senza spese di istruttoria, mentre l’affidamento di conto corrente ha una durata massima di 12 mesi e sarà messo a disposizione su un conto senza commissioni.

La nuova iniziativa si aggiunge alla prima tranche di 100 milioni di euro di un plafond rivolto al sostegno di privati, liberi professionisti, artigiani, commercianti e piccoli operatori economici, che la Banca ha stanziato nei giorni scorsi. Questi finanziamenti hanno una durata di 36 mesi, con condizioni particolarmente agevolate e senza spese di istruttoria.

Il Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca Stefano Rossetti dichiara: “In queste settimane di emergenza stiamo seguendo molto da vicino la situazione delle imprese, con un’attenzione particolare a quelle di piccole e medie dimensioni, che a fronte di una pesante riduzione dei ricavi devono continuare a sostenere costi di esercizio non differibili. C’è dunque l’esigenza di strumenti concreti e flessibili, come quelli che abbiamo messo in campo, per supportare le esigenze di liquidità delle aziende e per aiutarle ad attraversare questa fase delicata”.

