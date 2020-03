Coronavirus, Camposanto: chiude temporaneamente la Casa dell’Acqua

CAMPOSANTO – Nel contesto delle azioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione di Camposanto informa che la casa dell’acqua viene temporaneamente chiusa per motivi precauzionali dalla sera del 12 marzo fino al 3 aprile, in quanto non è possibile garantire un’adeguata sanificazione degli apparati dopo ogni singolo utilizzo.

Giacomo Vincenzi commenta dalla sua pagina di Facebook:

La decisione di chiudere la Casa dell’acqua e della solidarietà per motivi precauzionali è stata presa di concerto con il gestore Adriatica Acque, con il gestore del servizio idrico Gruppo AIMAG e con gli altri comuni dell’Area Nord. Essa non dipende da motivazioni legate alla qualità dell’acqua o del servizio in essere, ma è stata presa adeguarsi alle disposizioni sanitarie in vigore per queste strutture negli ambienti di lavoro e pubblici

