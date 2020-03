Coronavirus, a Cavezzo telefonate dei servizi sociali agli anziani soli

In questi giorni, i Servizi Sociali del Comune di Cavezzo stanno contattando telefonicamente tutti gli anziani over 75 in una condizione di “vita sola”, e cioè che vivono da soli o con altri anziani over 75, e che risultano non avere una rete familiare capace di supportarli. L’intervento, che proseguirà durante il weekend e completerà il primo giro di chiamate nella prima parte della prossima settimana, si propone di verificare il loro stato di salute e di accudimento, valutando, in caso di bisogno, forme qualificate di assistenza o aiuto, tramite l’Azienda pubblica dei Servizi alla Persona (A.S.P.) dei Comuni Modenesi Area Nord, dopo la segnalazione al Punto Unico di Accesso Socio Sanitario.

“Con questo servizio – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Lodi – siamo vicini a una delle fasce potenzialmente più fragili della popolazione. In questa fase della gestione dell’emergenza, è fondamentale che emergano i bisogni delle persone, in modo da poter mettere in campo tutti gli strumenti necessari”. Per segnalazioni provenienti dai cittadini, rimangono invece attivi i numeri di pubblica utilità attivati dal Comune fin dai primi giorni dell’emergenza: 3273784534 e 3387105087 (dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì – e il sabato dalle ore 8 alle ore 14).

