Coronavirus, chiudono i centri diurni per gli anziani e per i disabili

Ordinanza Coronavirus, chiudono i centri diurni per gli anziani e per i disabili. La decisione arriva dalla Regione Emilia- Romagna. L’ordinanza in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 valida fino al 3 aprile 2020 recita

Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

La scelta pone grossi problemi alle famiglie, per le quali le opportunità di socializzazione e assistenza offerta dei centri diurni sono una risorsa preziosa. Del resto, non a caso questi centri sono eccellenza e vanto del welfare dell’Emilia-Romagna. Decidere di sospendere l’attività è divuta all’emergenza Coronavirus che vede come preponderante la tutela della salute.

