Coronavirus, Concordia: assistenza a persone in situazione di bisogno e fragilità

CONCORDIA SULLA SECCHIA, 13 MARZO 2020 – Un avviso importante arriva dal Comune di Concordia Sulla Secchia. Spesa, pasto, farmaci: le situazioni di bisogno e fragilità vanno segnalate al comune. Il servizio e la consegna verranno gestiti da ASP, grazie ai Servizi Sociali.

Il Comune di Concordia fornisce informazioni di pubblica utilità attraverso il centralino comunale al numero tel. 0535 412911. A questo numero, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, si raccomanda di segnalare anche tutte quelle situazioni di bisogno e fragilità di vario tipo per l’acquisto e la consegna di spesa alimentare, farmaci e pasto. Le segnalazioni verranno prese in carico dalla rete dei Servizi Sociali Territoriali.

Saranno dunque gli assistenti sociali, telefonicamente, a informare i diretti interessati delle modalità di erogazione e di eventuali costi a carico del beneficiario, oltre a valutare l’effettiva necessità dell’intervento, in base al tipo di fragilità della persona e all’assenza o meno di rete famigliare/amicale. Eventuali casi di persone fragili in isolamento domiciliare verranno invece segnalate al Punto Unico di Accesso Socio Sanitario (PUASS), che ha funzione di centrale operativa e coordinamento.

Vogliamo garantire tempestività, equità ed omogeneità della risposta, e farlo tramite ASP, l’Azienda dei Servizi alla Persona dell’Unione, garantisce ogni tipo di precauzione sia per chi eroga che per chi beneficia del servizio. Visto il tipo di emergenza che stiamo affrontando, sconsigliamo infatti iniziative individuali, private o non concordate con l’autorità sanitaria, per quanto ammirevoli nelle intenzioni.