Coronavirus, Bologna: confiscato materiale terapia intensiva

BOLOGNA, 19 MARZO – I funzionari della Dogana di Bologna e i militari del comando provinciale della Guardia di finanza hanno impedito il tentativo di illecita esportazione di dispositivi sanitari, costituiti da circa 13.200 componenti destinati alle apparecchiature di terapia intensiva. Il materiale era all’interporto di Bologna, in procinto di essere inviato in Sudafrica. I dispositivi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della Protezione Civile per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus, come previsto dalle recenti disposizioni legislative emanate dal Governo.

