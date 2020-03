Coronavirus, contagiati due medici dell’ospedale di Baggiovara

Coronavirus, contagiati due medici dell’ospedale di Baggiovara. Si tratta di un uomo e di una donna, di 47 e 48 anni, entrambi domiciliati a Pavullo. Il contatto è avvenuto in occasione di un convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Piacenza, cui era andato uno dei due. Il collega è stato infettato in un secondo momento. Già contattati una ventina di infermieri e medici e una trentina di pazienti per i controlli. L’ospedale è operativo e la situazione è sotto controllo, fanno sapere dall’ospedale.

Nell’ambito delle indagini epidemiologiche in corso sono stati confermati due casi positivi di coronavirus relativi a due medici che lavorano all’Ospedale civile di Baggiovara. Il primo dei due, che rientra tra i casi già segnalati, ha contratto il virus attraverso il contatto con persona risultata poi positiva in occasione di un evento fuori provincia, nel piacentino. Si conferma dunque come caso importato. Un secondo caso sospetto è stato oggi confermato nell’ambito dei contatti stretti del professionista e risulta dunque collegato al primo caso.

Le due persone, le cui condizioni sono complessivamente buone, sono già in isolamento domiciliare e tutti i contatti stretti individuati sono già stati posti in isolamento Tutti gli operatori coinvolti nelle indagini epidemiologiche sono stati allontanati dal servizio e i pazienti sono tutti sotto sorveglianza. Le indagini proseguono.

Inoltre, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena sta contattando uno ad uno tutti i pazienti che possano aver eventualmente avuto un contatto stretto con i due professionisti.

