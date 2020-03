Coronavirus, contagiato un giovane di Soliera

Coronavirus, contagiato un giovane di Soliera. Si tratta di un 31enne che non ha sintomi gravi, e che si trova adesso in isolamento domestico. E’ partito lo screening dei contatti che ha avuto con le persone nei giorni scorsi.

La notizia arriva nel giorno in cui c’è stato il primo decesso di un modenese per il terribile virus. Si tratta di un uomo di 85 anni che si trovava in Terapia Intensiva al Policlinico.

Nel Modenese sabato si registrato il numero di 9 infetti in più: si è raggiunta quota 82 contagiati da Coronavirus.

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.010 i casi di positività al Coronavirus, 140 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. Un aumento inferiore a quello registrato ieri, quando erano saliti di 172. E passano da 3.136 a 3.604 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali.

Si conferma che si tratta in maggioranza di persone che presentano un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o addirittura assenti. 409 sono infatti i pazienti che non necessitano di cure ospedaliere e quindi sono a casa, dove rispettano l’isolamento previsto; 64 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (12 in più rispetto a venerdi).

