Coronavirus: controlli a Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero

CARPI, FINALE EMILIA, MEDOLLA, MIRANDOLA, SAN FELICE SUL PANARO, SAN PROSPERO, 24 MARZO – Nella giornata di martedì 24 marzo sono stati effettuati controlli in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica nell’ambito dei comuni di Carpi, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero. Complessivamente sono state denunciate per violazione dei provvedimenti dell’autorità, 15 persone, alcune in circolazione nel centro urbano, altre a bordo di veicoli, sempre senza alcuna necessità.

