Coronavirus, controlli a tappeto nell’Unione Area Nord

A partire da mercoledì sera in tutto il territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord gli agenti della Polizia Locale hanno avviato un’attività di controllo per verificare il rispetto dei decreti firmati dal Presidente del Consiglio e delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Emilia Romagna contro il Coronavirus.

La Polizia Locale con l’impiego di tre pattuglie dirette personalmente dal Dirigente Dott. Gianni Doni ha effettuato controlli per verificare l’effettiva chiusura dalle ore 18.00 e il rispetto della normativa da parte dei pubblici esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli sono iniziati alle ore 19.00 e gli agenti hanno verificato 95 esercizi commerciali in tutta l’Area Nord che risultavano regolarmente chiusi.

Undici di queste attività quali pizzerie, piadinerie, rosticcerie, risultavano chiusi al pubblico, con solo personale all’interno, per effettuare regolarmente come previsto dalla normativa consegne a domicilio.

Durante la serata sono pervenute anche segnalazioni alla Centrale Operativa e sono stati effettuati controlli per il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.

Sono stati organizzati inoltre dei posti di controllo sulla Statale 12 all’altezza della rotonda Cappelletta del Duca dalle ore 21.30 fino alle ore 23.30, utilizzando dispositivi di sicurezza quali guanti e mascherine, dove sono stati identificati 25 persone che stavano circolando sui veicoli in andata e ritorno dai luoghi di lavoro.

Infatti gli agenti hanno provveduto a constatare la veridicità di quanto dichiarato dalle persone controllate effettuando anche verifiche telefoniche presso le aziende di lavoro.

Durante l’orario di pattugliamento del territorio dell’Unione Area Nord, dalle ore 19 alle ore 00.30, da parte degli agenti di Polizia Locale è stato constatato che in circolazione vi erano pochissimi veicoli in transito per stato di necessità e i paesi erano deserti. Un messaggio positivo per il rispetto dei decreti firmati dal Presidente del Consiglio e delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Emilia Romagna per il contenimento del Coronavirus.

