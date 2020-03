Coronavirus, denunciato per violazione del divieto di sospendere l’attività

SOLIERA – Nel pomeriggio dell’11 marzo, nell’ambito dei consueti controlli messi in campo al fine di verificare il rispetto del d.P.C.M. in tema di contenimento della diffusione da Codiv-19, attività coordinata sul territorio dalla Prefettura di Modena e che coinvolge tutte le FF. PP. la stazione carabinieri di Soliera ha denunciato alla Procura modenese un cittadino cinese, gestore di una sala slot, per aver nuovamente violato il divieto di sospendere l’attività. Alle ore 16, difatti, i militari hanno identificato alcuni avventori all’interno del locale, in cui erano avveduti attraverso una porta secondaria. Già due giorni fa l’uomo aveva violato il divieto, stavolta permettendo l’accesso a circa venti persone. Il locale è stato posto sotto sequestro.

