Coronavirus in Emilia: “Se servono dottori li prendiamo dalle Università e dalla pensione”

“Se servono dottori li prendiamo dalle Università e dalla pensione”. Lo ha annunciato il commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, facendo il punto, sabato pomeriggio, sul numero aggiornato dei contagi e dei decessi. A Modena si è registrata la prima dipartita legata all’epidemia, che ha riguardato un ultraottantenne.

Venturi ha spiegato che “si sta predisponendo in ogni provincia un luogo che diventerà un ospedale dedicato al Coronavorus ma sapremo con precisione quali saranno gli ospedali coinvolti, si stanno valutando elementi di opportunità nell’usare un ospedale piuttosto che un altro. Siamo pronti a ogni evenienza, le strutture le abbiamo, e abbiamo strutture che speriamo di non usare mai ma che non sono pronte, anche non ospedali. Aspettiamo con fiducia i dati dei prossimi giorni.”

Quanti medici e infermieri la regione potrà reclutare, oltre quelli che sta già cercando? “Tutti quelli di cui ci sarà bisogno”, replica Venturi, aggiungendo che “ci sarà la possibilità di reclutare medici dalle Università, che si stanno ancora specializzando o che sono stati appena abilitati alla professione. Il necessario lo faremo, anche ricorrendo, nel caso, a persone in pensione e quindi mi auguro che la risposta che daranno i medici in pensione, che stiamo già cercando, sia positiva e che ci possano dare una mano. Anche i professori, i docenti universitari, sono medici finchè vivono e hanno una etica che è pronta a ritornare in campo,. Sappiamo che facciamo un lavoro per sempre, sono convinto che i govani e i meno giovani lo faranno con entusisamo”

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017