Coronavirus, su Fb il gruppo che abbraccia la regione Emilia-Romagna

MODENA 21 MARZO – In due settimane ha raggiunto oltre 50 mila iscritti e come simbolo ha un grande cuore, che stringe e abbraccia simbolicamente la regione. E’ il gruppo Facebook “Emilia-Romagna Responsabile” che riunisce migliaia di cittadini di tutta la regione, da Piacenza a Rimini. Si condividono e si scambiano informazioni di pubblica utilità rilasciate dalle istituzioni e dai mezzi di informazione; ma si “postano” anche riflessioni, segnalazioni e notizie che scorrono lungo la via Emilia sul Covid-19 coronavirus.

Per esempio, c’è l’utente che lavora nel settore della logistica e dei corrieri e consiglia agli iscritti di limitare gli ordini on-line; oppure chi condivide le immagini delle bandiere disegnate con il “Tutto andrà bene” appese fuori dai propri balconi o l’appuntamento quotidiano con le ricette di cucina. Una grande piazza virtuale nata il 7 marzo da un’idea di due modenesi, Andrea Casoni e Laura Fava, e che presto si è estesa fino a creare un gruppo di 15 persone che ogni giorno, volontariamente, gestisce e modera i dibattiti. Un modo di socializzare osservando le regole del restare in casa, e soprattutto per sentirsi meno soli in questo periodo che sta attraversando il paese.

Qui il link al gruppo Emilia-Romagna Responsabile https://www.facebook.com/ groups/204934097252615/

