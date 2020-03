Coronavirus. Gibertoni (M5S): “Salvaguardare i posti letto della Cardiologia di Mirandola”

Da una nota dell’Ausl di Modena – spiega l’esponente M5s Giulia Gibertoni – “si apprende il trasloco a Carpi delle degenze di Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola per creare 26 posti letto per il Coronavirus, chiedendo, appunto, un sacrificio ai pazienti di Cardiologia e i loro familiari per incrementare a 26 il numero dei posti letto dedicati all’isolamento necessario a seguito dell’emergenza in atto”. Per la consigliera, “pur riconoscendo la necessità di sacrifici per tutti, al fine di rispondere all’emergenza in atto, non si può non rilevare che questa scelta sembrerebbe non garantire, a ciascun paziente che necessita di cura, il contesto assistenziale più appropriato”.

Inoltre, “la riorganizzazione che si sta attuando per rispondere all’emergenza in atto dimostra quanto sia stata scellerata la decisione di ridurre i posti letti su tutto il territorio regionale in Emilia-Romagna: infatti, nell’ultimo decennio, sono stati tagliati poco meno di circa 3.000 posti letti, per portare la dotazione dei posti letto pubblici e privati accreditati regionali a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, scelta che seguiva la riduzione del quindicennio precedente al cui inizio avevamo 5,5 posti per 1.000 abitanti, e senza tener conto dell’alta attrazione sanitaria della nostra Regione, per cui i posti letti sono stati calcolati sulla base dei cittadini residenti, ma occupati non solo da residenti maanche da persone che per necessità di cura vengono da fuori regione”.

Dunque, Giulia Gibertoni chiede all’esecutivo regionale “se non ritenga opportuno rivedere le proprie convinzioni invitando l’Ausl di Modena a salvaguardare il reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola individuando altre soluzioni per creare i 26 posti letto necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria; se non ritenga di rivedere le proprie posizioni potenziando l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, riconoscendo l’importanza di questo ospedale, per i cittadini dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord, rafforzando la struttura ospedaliera con i posti letti presenti prima del sisma del 2012”.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus nella nostra zona

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017