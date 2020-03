Coronavirus: installazione di nuove strutture mobili per l’Ospedale di Cento e il carcere di Ferrara

Da alcuni giorni anche nella provincia di Ferrara, e nel territorio di Cento in particolare, sono stati rilevati casi di positività al coronavirus.

Benché all’Ospedale di Cento sia da sempre garantito il massimo rispetto della procedura di gestione dei casi sospetti/confermati di infezione da Coronavirus, in linea con le indicazioni ministeriali e regionali e con l’istruzione operativa aziendale, la direzione dell’Azienda USL ha ritenuto opportuno, in previsione di un possibile aumento del numero degli accessi al PS di pazienti con sintomi respiratori, chiedere alla direzione medica dell’Ospedale di Cento di procedere ad una rivalutazione delle misure logistiche ed organizzative. E’ stata altresì contattata la protezione civile provinciale per procedere a quanto pianificato nei giorni scorsi e, cioè, attivare un’area “polmone” di ulteriore estensione degli spazi a disposizione dell’Ospedale e del PS in particolare, mediante l’installazione di una “struttura mobile” negli spazi esterni di pertinenza dell’Ospedale.

Nella mattinata del 9 marzo i referenti della Protezione Civile della Regione sono stati a Cento per un sopralluogo congiunto, finalizzato ad individuare la migliore collocazione e procedere all’installazione. Contemporaneamente la Direzione Medica dell’Ospedale si è occupata di coordinare gli incontri con tutti i direttori medici e i coordinatori infermieristici delle unità operative per ottimizzare l’efficienza e la risposta in sede locale.

Analogamente, per dare piena realizzazione alle procedure contenute nella istruzione operativa sulla precoce identificazione e gestione dei potenziali casi di infezione da coronavirus all’interno dell’istituto carceraio (sottoscritto tra Azienda USL e Direzione Carceraria lo scorso 25/02/2020 ndr) l’AUSL, in accordo con l’amministrazione carceraria di Ferrara ha contattato la Protezione Civile per concordare l’allestimento di una struttura con funzioni di pre-triage per i nuovi arrivi al carcere cittadino.

Lunedì 9 marzo è stato montato un modulo (prefabbricato) all’interno del cortile del carcere in cui possono essere svolte le prime valutazioni epidemiologiche sui nuovi “giunti”, cioè sui nuovi detenuti che arriveranno al carcere di Ferrara ed evitare l’ingresso di soggetti con sintomi.

