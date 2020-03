Coronavirus, la raccolta fondi de “La Nostra Mirandola ODV”

La nostra sanità, in questo momento, ha quanto mai bisogno del buon cuore e del sostegno di tutti. Sono necessarie mascherine, tute protettive, attrezzature e materiale per garantire la sicurezza dei medici, degli operatori sanitari e di chi è in prima linea per contrastare il CoronaVirus.

Sarà possibile fare versamenti anche tramite bonifico all’Iban IT47V0306966858100000003399 intestato a La Nostra Mirandola ODV, causale Erogazione Liberale – Coronavirus Mirandola – Nome, Cognome e recapiti per l’invio della ricevuta.

“Sono sicura che la solidarietà dei cittadini verso la nostra sanità e per il bene comune sarà grande anche questa volta”.

Nicoletta Vecchi Arbizzi – Presidente de La Nostra Mirandola ODV

