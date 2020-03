Coronavirus, l’appello: “Sei andato in discoteca a Le Grotte sabato e hai sintomi respiratori?”

“Sei andato in discoteca a Le Grotte sabato e hai sintomi respiratori?” è l’appello lanciato dalla sanità pubblica dopo che si è saputo che uno dei pazienti di Bologna positivi al Coronavirus aveva trascorso la serata del 22 febbraio alla discoteca “Vivi-Le Grotte” di San Pietro in Casale.

Con la collaborazione del gestore della discoteca stessa, le Aziende sanitarie di Bologna e Ferrara invitano le persone che preseniano sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie e che si trovavano in discoteca quella sera, in particolare tra le 23 e le 3, a non andare in ospedale ma telefonare allo 051 6224165 se residenti nel bolognese o allo 800 550 355 se residenti nel ferrarese. In caso di sintomi gravi, come sempre, il numero di riferimento è il 118.

