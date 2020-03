Coronavirus, le proposte di Fratelli d’Italia Area Nord per aiutare famiglie e imprese

🔵Congedo parentale coperto dallo Stato al 70% o in alternativa un contributo di 500 euro al mese per coprire le spese di babysitting per tutte quelle famiglie che hanno in casa un minore di 14 anni e nelle quali, fatto salvo per i nonni e i disabili, tutti i maggiorenni lavorano.

🔵Sospensione e ricalcolo del pagamento delle rette scolastiche nei confronti delle scuole sia pubbliche che private per il periodo corrispondente alla chiusura e conseguente ristoro alle strutture scolastiche da parte dello Stato.

🔵Sostegno alle aziende: abolizione temporanea del decreto dignità per rendere facili le assunzioni in sostituzione, liberalizzando quegli strumenti a partire dai voucher che consentono di assumere personale per periodi brevi.

Fratelli d’Italia ribadisce la propria disponibilitĂ a collaborare per trovare risposte concrete per gli italiani, in questo momento delicato per l’Italia.

