Coronavirus, le regole per fare la spesa e l’impegno dei supermercati

Fare la spesa è una delle attività consentite perchè necessarie. Ma in tempo di Coronavirus è responsabilità sia dei punti vendita che dei clienti adottare delle buone pratiche di prevenzione, oltre che quei pochi dispositivi indispensabili per proteggerci e per proteggere: le insegne della grande distribuzione si sono tutte dotate di igienizzanti all’ingresso, fornito i dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti (guanti e mascherine), predisposto la sanificazione di carrelli e cestini, rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza.

Nel frattempo i supermercati sono stati chiusi la domenica, così come mercati e mercatini, compresi i punti vendita di alimentari. A partire da domenica 22 marzo infatti, così come dice l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini vara altre regole per rafforzare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. L’atto resterà in vigore fino al prossimo 3 aprile.

Per quanto riguarda i clienti, le “regole” dettate dal buonsenso sono queste:

La regola della spesa è la regola dei tre 1:

1 volta a settimana 1 per famiglia 1 metro di distanza

Mentre i consigli sono: fare una lista della spesa e stare all’interno dei supermercati il meno possibile e usare i guanti. Naturalmente anche disinfettarsi le mani prima e dopo tutte le operazioni.

Coop, in una nota spiega come si sono organizzati: “In questo momento di difficoltà per tutto il Paese, per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori vogliamo dare il nostro contributo perché questa complessa situazione possa trovare presto una soluzione. Le misure drastiche, ma necessarie, che il Governo ha messo in campo devono essere rispettate da tutti e a noi spetta il compito di applicarle scrupolosamente ma anche di aiutare le persone a rispettarle. Voglio ringraziare tutti lavoratori della cooperativa che, in questi giorni, non si sono risparmiati per aiutarci a mettere in atto tutte le disposizioni affinché i nostri soci e consumatori potessero accedere ai punti vendita in totale sicurezza. Nella situazione eccezionale che stiamo vivendo abbiamo ritenuto di dover aiutare anche le fasce più deboli della popolazione dando il nostro contributo con il servizio di spesa online EasyCoop, che consegna la spesa gratuitamente a tutti gli over 65 negli oltre 300 comuni in cui il servizio è attivo” ha spiegato il presidente Adriano Turrini.

Anche l’insegna Conad, ben presente in tutta la regione, ha dato notizie riguardo i suoi punti vendita: “Soci e lavoratori della cooperativa Cia-Conad confermano il loro impegno per fornire i servizi essenziali alla popolazione: in conformità alle disposizioni dell’Amministrazione centrale e locale sono state recepite tutte le informazioni e indicazioni a scopo precauzionale per i clienti e per i dipendenti. Tra queste, il flusso regolarizzato in entrata nei punti di vendita per i clienti; l’adozione delle regole e dei dispositivi di tutela per i dipendenti (affissione nel punto di vendita delle regole base in materia di norma igienica, l’utilizzo di guanti usa e getta, la presenza di prodotti disinfettanti per la mani secondo presidio); è inoltre attivo il servizio di consegna gratuita della spesa per i clienti over 65. La gestione della logistica procederebbe senza problemi, continuando a garantire il regolare flusso dei prodotti e la regolare erogazione dei servizi”.

Tutti i punti vendita diretti e affiliati Despar in Emilia Romagna sono aperti al pubblico e operativi con i normali orari di lavoro – spiega Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Aspiag Service, in relazione alla diffusione del Coronavirus in Italia. “Stiamo lavorando con grande impegno nei negozi, nelle sedi amministrative e nei reparti logistici. Da giorni si sono evidenziati dei picchi di accesso ai punti vendita, ai quali stiamo rispondendo con massima dedizione e operatività, per la quale ringrazio tutti i nostri colleghi e l’indotto. Per quanto riguarda le misure cautelative, Aspiag Service sta seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, delle Regioni e dei Comuni. La Direzione Centrale di Aspiag Service è in costante contatto con gli organi preposti al controllo sanitario e all’ordine pubblico, e applica tutte le direttive in vigore”.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus nella nostra zona

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017