Coronavirus, una lettera aperta per ringraziare cittadini e operatori da parte del Consiglio Comunale di Novi. Nella seduta del 26 marzo è stata letta questa comunicazione, scritta congiuntamente da tutti i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione.

Eccola:

Carissime Cittadine e carissimi Cittadini,

con la presente lettera aperta vogliamo ringraziarVi per l’impegno e la serietà con cui state cercando di far fronte alle difficoltà dell’emergenza sanitaria in atto.

Siamo qui per esprimere la nostra vicinanza all’intera comunità che in questo momento sta combattendo per salvaguardare al meglio la propria salute e quella delle persone care, per il lavoro e per tutti gli aspetti della vita quotidiana, così fortemente provata dalla situazione in essere.

Pensiamo in particolare alle persone che già affrontano patologie e agli anziani, soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio: proprio questi dobbiamo proteggere, con comportamenti responsabili, in quanto custodi delle nostre tradizioni, del nostro passato, della nostra memoria e colonne portanti della nostra società.

Siamo orgogliosi degli sforzi messi in atto dalla scuola e da tutto il corpo docente che, con dedizione e forte senso di responsabilità, si sono adoperati affinché i nostri figli potessero continuare il loro percorso educativo. In pochissimo tempo gli insegnanti, utilizzando la tecnologia digitale, sono stati in grado di entrare nelle case dei loro alunni, assicurando la continuità didattica.

Condividiamo le preoccupazioni delle imprese e di tutto il mondo del lavoro messo a dura prova da questa emergenza: ricordiamo in particolare quelle che continuano a operare nel rispetto delle prescrizioni normative dettate per la salvaguardia della salute dei loro addetti, nonché alle realtà che invece hanno dovuto momentaneamente sospendere ogni attività.

Ringraziamo tutte le persone impegnate a garantire i servizi essenziali che ci permettono comunque di superare anche questo difficile momento: gli esercizi commerciali ritenuti indispensabili e quindi rimasti aperti, le farmacie, quale fondamentale presidio sanitario e di conforto psicologico della popolazione, i medici di base e quelli impegnati negli ospedali, i pediatri, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che in prima linea affrontano ogni giorno

questa battaglia, gli uffici comunali e dell’Unione Terre d’Argine che continuano ad assicurare la continuità operativa della pubblica amministrazione. Siamo grati anche a tutte le forze dell’ordine, quali Carabinieri e Polizia Municipale e ai volontari di Protezione Civile sempre presenti sul nostro territorio per vigilare sul rispetto delle misure governative.

Siamo vicini a Don Ivano e a Don Andrea per i momenti di preghiera rivolti a tutta la comunità. La nostra profonda riconoscenza esprimiamo a tutti i giovani volontari, scesi prontamente in campo per garantire il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci alle persone anziane, sole e non autosufficienti. Un ringraziamento agli operatori della Casa Protetta Cortenova presenza preziosa e insostituibile per gli ospiti accolti.

Ci stringiamo infine alle famiglie che, anche nel nostro comune, hanno subito la perdita di un proprio caro, in una circostanza in cui diventa difficile, se non impossibile, piangere i propri affetti. Consapevoli di dover continuare ad andare avanti, senza abbassare la guardia, Vi invitiamo ad affrontare la quotidianità con profondo senso di responsabilità e con fiducia, certi che arriveremo ad archiviare presto questa drammatica esperienza.

Questa nostra lettera, che Vi scriviamo a nome di tutte le forze politiche rappresentate in consiglio comunale, vuole essere un gesto per rafforzare il senso di comunità e coesione, indispensabile per sentirci più uniti e più forti.