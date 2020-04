Coronavirus, lo studio: “Dal 28 aprile si azzerano i casi in Emilia-Romagna”

“Fra il 28 aprile e il 9 maggio si potrebbero azzerare le nuove diagnosi di contagio da Covid-19 in Emilia-Romagna” lo sostiene la stima che emerge da una ricerca dell’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente e riportato da Ravenna e Dintorni.

La base statistica è costituita dai dati aggiornati al 30 marzo dalla Protezione civile. Allargando l’orizzonte al resto dell’Italia, l’obiettivo diventa la seconda o la terza settimana di maggio, con la Toscana che a oggi pare essere la regione più indietro nel tentare di abbassare la curva dei contagi.

Qui gli ultimi numeri della Bassa

Va tenuto presente – e viene citato un articolo uscito sul Corriere della Sera – che i dati sulle singole regioni sono soggetti a forti revisioni di giorno in giorno, perché un numero relativamente ridotto di nuovi casi può far variare di molto le estrapolazioni. Per questo va seguita soprattutto la tendenza nazionale, fondata su una base di dati più vasta, ed essa oggi indica l’orizzonte di maggio anche se si tiene conto di possibili valori fuori dalla norma che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017