Coronavirus, Lorenzin “Tutti insieme ripartiremo più forti di prima”

La deputata Pd Beatrice Lorenzin, eletta nel collegio di Modena-città, ex ministro della Salute, plaude all’impegno della sanità emiliano-romagnola nella lotta contro la diffusione del coronavirus. Ecco la sua dichiarazione:

“Straordinaria prova degli operatori della sanità modenese ed emiliano-romagnola: medici, infermieri, farmacisti, oss e tutti coloro che quotidianamente in prima linea negli ospedali, per le strade, sono a combattere, insieme, la diffusione del virus. Insuperabile l’impegno di chi opera nei reparti di Malattie infettive e nelle Terapie intensive nell’accogliere e aiutare i contagiati, soprattutto coloro che, affetti dalle forme più gravi, non possono rimanere presso le proprie abitazioni. In prima linea anche i medici di famiglia che hanno il compito di selezionare le differenti situazioni, comprendere lo stato d’animo dei malati e delle loro famiglie, consigliare senza allarmare, indirizzare verso le corrette procedure e cercare di mantenere una normalità di approccio pur nell’eccezionalità del momento. Un plauso anche alla comunità modenese che, pur tra mille difficoltà e tra comprensibili timori, si attiene alle regole stabilite dalla Presidenza del Consiglio a tutela della salute di tutti, soprattutto dei più anziani e dei più fragili. Come sempre, nei momenti più complicati, lo spirito di fratellanza e il pragmatismo dei modenesi creano belle occasioni di auto-aiuto. Il volontariato organizzato, singoli e associazioni, a cominciare dai giovani Gd e di Udu, si stanno mettendo a disposizione di tutti coloro che si trovano in maggiore difficoltà rispetto a una situazione comunque complicata per tutti. Tutti insieme ripartiremo più forti di prima”.