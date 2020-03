Coronavirus, l’urlo dell’infermiera di Mirandola ai colleghi: “Siete i miei eroi”

MIRANDOLA, 17 MARZO 2020 – Deborah è un’infermiera, lavora all’Ospedale di Mirandola, ma in questo periodo è costretta a uno stop forzato. E quello che leggerete di seguito è il messaggio, raccolto dall’Ausl di Modena, che ha voluto mandare ai suoi colleghi, impegnati sul fronte dell’emergenza coronavirus:

“Sono un’infermiera. Sono immunodepressa e quindi in questi giorni, settimane… in questo periodo non posso stare in trincea con i miei colleghi.

Mi pesa, mi fa arrabbiare.

Posso solo essere di supporto e fare il tifo per loro! Chiamarli per cercare di farli ridere o essere pronta ad ascoltare le loro paure … posso fare solo questo! Posso solo scrivere che sono orgogliosa di loro, che li penso tantissimo e che nutro per loro una stima che neanche possono immaginare!

Loro sono dell’area chirurgica dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola… loro sono I MIEI EROI!!! Loro assieme a tutti i colleghi dell’ospedale c’erano per il terremoto del 2012, loro c’erano per l’alluvione del 2014 e anche per la tromba d’aria… e ci sono adesso per questa emergenza Covid-19…forse la fortuna non è dalla nostra parte ma sono, siamo e saremo sempre una grande famiglia pronta a lottare fianco a fianco…. certo ci sarà la zia che si sopporta meno e il cugino che riteniamo un rompiscatole… ma di fronte all’emergenza non si sono mai tirati indietro, si combatte insieme… e sono sicura che si vincerà insieme!

Posso fare solo questo! Urlare a squarciagola che loro sono i miei EROI!!!!

Perché anche se non sono in primissima linea… loro fanno assolutamente la loro parte, sempre pronti e senza mai tirarsi indietro!”.