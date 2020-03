Coronavirus, è morta la prima persona di Medolla

E’ lo stesso Alberto Calciolari, sindaco di Medolla, a dare notizia della morte per Coronavirus di una persona appartenente alla comunità anche se da tempo domiciliata in una struttura per anziani fuori regione: “Ho deciso di comunicarvelo direttamente con questo video. Il suo nome non è nei report appunto perchè domiciliata altrove, ma sia chiaro che nessuno è un numero. Emergenze come queste si affrontano solo lavorando assieme, le istituzioni ci sono e il Comune è vicino a voi in qualsiasi momento. Questa è una cosa importante: non verremo mai a mancare e usciremo assieme da questa emergenza”.

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

