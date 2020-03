Coronavirus, nella Bassa attivo un servizio dedicato ad anziani e malati: farmaci e pasti a casa

MIRANDOLA E DINTORNI – Con l’aumentare delle restrizioni imposte dai decreti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel tentativo di rallentate l’avanzata del Coronavirus, i sindaci dell’Area Nord mettono in campo misure straordinarie per andare incontro alle persone più sole e fragili della comunità, che sono state di recente colpite dalla chiusura dei centri diurni a causa del rischio di contagio.

Attivato un servizio teso a fornire assistenza domiciliare in grado di provvedere alla consegna di pasti, spesa e medicinali alle persone. I destinatari di questo servizio saranno ovviamente tutti i coloro che sono nella condizione di non avere una rete familiare (o di averne una molto fragile, come nel caso di quelle composte da un’unica persona lavoratrice), o bisognose di un controllo elevato e continuo.

In questi casi è stato disposto che il medico curante, i servizi di medicina, i parenti o la persona stessa possano chiamare un numero di riferimento, che li metterà poi in contatto con gli assistenti sociali. Dopo aver verificato l’effettivo stato di bisogno il servizio sociale attiverà, tramite ASP, i servizi necessari che, come abbiamo detto prima, possono spaziare dal consegnare a domicilio i pasti, spesa, e farmaci ad eseguire interventi assistenziali, in modo da garantire uno stile di vita dignitoso a queste persone nonostante i grossi disagi per la popolazione causati dal rischio epidemia di Covid-19.

PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSEGNA DI SPESA ALIMENTARE, FARMACI o PASTO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI SENZA RETE FAMIGLIARE.

Destinatari:

“persone anziane o affette da patologie croniche pregresse o multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita” (di cui all’art. 3 lett. b del DPCM 8/3/2020) senza rete famigliare/amicale di supporto che possa provvedere ad assicurare la consegna di alimenti e farmaci.

Modalità:

Il cittadino o chi per esso segnala la situazione di fragilità e di bisogno al Servizio Sociale territoriale del comune di residenza.

L’Assistente Sociale, previo colloquio telefonico, accerta l’effettiva necessità di intervento valutando:

– Fragilità della persona (età anziana, situazione di disabilità, patologie croniche…)

– Assenza di rete famigliare/amicale che possa provvedere a rispondere al bisogno.

L’Assistente Sociale informa delle modalità di erogazione del Servizio e degli eventuali costi posti a carico

del beneficiario.

L’Assistente Sociale richiede l’intervento attraverso l’invio di apposita modulistica al punto di raccordo di ASP alla mail assistenzadomiciliare@aspareanord.it e al Servizio Sostegno non Autosufficienza.

INTERVENTI

1) Consegna del Pasto a Domicilio

Consegna di pranzo e/o cena secondo le modalità del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Il costo è a carico del beneficiario: € 6.50 come da tariffa del SAD in vigore

2) Intervento di acquisto e consegna di generi alimentari

Può avvenire secondo 2 modalità :

a) L’interessato si attiva ordinando la spesa e prendendo accordi per il pagamento presso un negozio di fiducia; l’ operatore di ASP si occupa del ritiro presso il negozio indicato e della consegna al

domicilio.

b) l’operatore di ASP, dopo aver concordato telefonicamente con l’interessato una lista della spesa di generi di prima necessità, procede al ritiro del denaro presso il domicilio della persona, acquista quanto concordato e consegna al domicilio.

Il Costo della spesa è a carico della persona mentre il costo della consegna è gratuito

Gli interventi sopra indicati possono essere erogati una sola volta alla settimana

