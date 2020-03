Coronavirus, nella zona rossa di Medicina si testa cura farmacologica prima dell’aggravarsi della situazione

“Stiamo cercando di andare a trovare il virus casa per casa”. Così il commissario per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha definito l’attività di monitoraggio in corso a Medicina, il comune alle porte di Bologna da giorni ‘zona rossa’ a causa dell’elevato numero di contagi. Il protocollo attivato “prevede attività negli ambulatori e a domicilio” e “si tratta di controllare 360 persone che sono positive o hanno sintomi”. Venturi ha spiegato che “si sta cominciando con la somministrazione di un cocktail di farmaci nella fase iniziale della sintomatologia, che speriamo dia risultati positivi”. L’augurio “è che spegna quel focolaio, attivo da troppo tempo, un picco fuori dall’ordinaria amministrazione di questa epidemia”. E per riuscirci, “stiamo usando armi di distruzione virale, le più affidabili che abbiamo e quelle che hanno dato risultati in altri Paesi”, ha concluso Venturi, convinto che “gli abitanti di Medicina se lo meritano”

Se la sperimentazione sui pazienti positivi di Medicina “si rivelerà efficace, la estenderemo al territorio regionale”, ha detto il presidente Stefano Bonaccini. Il governatore parla di “unità mobili per curare a casa i pazienti positivi al Covid-19, per evitare che peggiorino e che arrivino in ospedale in condizioni ormai critiche, spesso non più recuperabili”. Questa, prosegue, “è la nuova strategia che l’Ausl di Bologna sperimenta da oggi a Medicina, il comune che abbiamo chiuso vista l’anomala diffusione del contagio”.

Si tratta “di una terapia farmacologica precoce con un’azione antivirale che eviti la progressione della malattia, somministrata a domicilio dagli operatori sanitari, per provare a giocare d’anticipo sulla possibile azione del virus: se si rivelerà efficace, la estenderemo al territorio regionale”. (Ansa)

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017