Coronavirus, nessun nuovo caso nella Bassa, ma a Carpi tre contagiati

Nuovo bollettino Coronavirus: è stato come di consueto Sergio Venturi a dare tutti gli aggiornamenti con i numeri dettagliati ad oggi, martedì 10 marzo. Nella Bassa non ci sono nuovi contagiati, mentre a Carpi i positivi sono tre, tutti di sesso maschile, il più anziano classe ’33, gli altri del ’65 e del ’67. Crescono in Regione anche i decessi, che arrivano a 86: 16 in più rispetto a ieri. Nel modenese due persone sono uscite dal reparto Malattie Infettive per l’isolamento domiciliare.

È ricoverato presso l’Unità Operativa di Rianimazione dell’Ospedale Ramazzini di Carpi un uomo di 78 anni risultato positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei cinque casi positivi sul territorio di Carpi già comunicati ieri. Il paziente, che ha seguito un percorso “pulito” sin dall’accesso e si trova tuttora in isolamento, è stato ricoverato al Ramazzini dopo un repentino peggioramento delle condizioni di salute, in attesa di un possibile trasferimento presso il reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Modena. Quest’ultimo resta il punto di riferimento centrale per i casi più gravi, anche se nella gestione dell’assistenza legata al coronavirus sono impegnati tutti gli ospedali della provincia.

“Secondo quanto già disposto dall’Azienda Usl di Modena nei giorni scorsi, nell’ambito del piano di gestione dell’emergenza – dichiara Stefania Ascari, direttrice del distretto sanitario di Carpi – gli ambienti della Medicina d’Urgenza sono stati adibiti all’isolamento dei pazienti per i quali è in corso l’indagine diagnostica ed epidemiologica inerente al Covid 19. Sono dunque state attuate tutte le procedure previste per garantire la tutela e la sicurezza dei pazienti ricoverati negli altri reparti ospedalieri”.

In isolamento a casa in tutta l’Emilia-Romagna sono in 669, mentre i contagiati in terapia intensiva salgono a 98 (8 in più). Trentuno i guariti (ieri erano 30).

I casi sono così ripartiti sul territorio: 633 a Piacenza 633 (31 in più), 325 a Parma (46 in più), 206 a Rimini (42 in più), 127 a Modena (11 in più), 104 a Reggio Emilia (1 in più), 86 a Bologna, di cui 37 del circondario imolese (complessivamente 6 in più, di cui 2 del circondario imolese), 20 a Forlì-Cesena (di cui 14 Forlì e 6 Cesena, complessivamente 4 in più, di cui 1 a Cesena e 3 a Forlì), 24 a Ravenna (5 in più), 8 a Ferrara (1 in più rispetto a ieri).

