Coronavirus, non ce l’ha fatta un paziente di Finale Emilia

VENERDì 20 MARZO 2020 – Coronavirus, non ce l’ha fatta un paziente di Finale Emilia. Il decesso riguarda un uomo di 95 anni.

Venerdì 20 marzo, secondo il report del’Suslche dà anche una parziale conta degli infetti – sono state 12 le persone decedeute nel modenese a causa del Coronavirus. A Carpi i decessi rigurdano un uomo di 66 e una donna della stessa età, una sigora di 89 anni e un maschio di 73 anni. Hanno perso la vita anche due uomini di Fiorano di 80 anni e 74 anni, a Sassuolo un maschio di 76 anni, a Maranello una donna di 97 anni, a Castelvetro un uomo di 82 anni, a Savignano un uomo di 95 anni e a Modena una donna di 93 anni, infine, il caso di Finale Emilia.

Guariti in provincia di Modena

Il report Ausl segnala oggi 4 nuovi guariti clinicamente. In totale alla data di oggi sono 35 le persone guarite clinicamente, rimangono tra essi 2 persone con anche il doppio tampone negativo (casi già comunicati il 17 marzo) : Carpi 13 Castelnuovo R. 2 Concordia 1 Fanano 1 Formigine 1 Modena 9 Novi 1 Pavullo 1 Sassuolo 2 Soliera 2 Vignola 1 Non residenti in prov. 1 TOTALE 35

