Coronavirus, Nonantola prepara gli sconti per le rette degli asili

NONANTOLA. Nonantola prepara gli sconti per le rette degli asili, chiusi per l’emergenza Coronavirus. Lo rende noto l’assessore Enrico Piccinini, che in Giunta ha le deleghe a Istruzione e Formazione, Bilancio, Patrimonio e Città Digitale.

“ll comune di Nonantola già lunedì mattina ha dato disposizione al proprio ufficio scuola per la riduzione della retta, la cosa è particolarmente facile perché saltando una intera settimana su quattro la bollettazione si fa su una base pari a tre quarti della retta stabilita. Resta invariato il resto”, spiega l’assessore commentando il nostro articolo che dava notizia del fatto che a Bologna è già stata decisa la riduzione delle rette per gli asili nido, un modo per venire incontro alle famiglie che sitrovano a dover pagare due volte – babysitter e nido – in questa emergenza Coronavirus.

Lo stesso accadrà a Nonantola. Una buona notizia che fa il paio con quella che vede i pasti che non sono stati serviti nella mense scolastiche nonantolane dati in beneficienza. Matilde ristorazione, la società che prepara i pasti per le scuole di Sant’Agata, San Giovanni e Nonantola, dopo che le scuole da loro servite sono state chiuse ha donato i prodotti necessari a produrre i pasti dei piccoli utenti, in alla onlus Civibo, cui sono arrivati i generi alimentari prossimi alla scadenza.

L’associazione gestisce 3 cucine a Bologna ed è maggiormente conosciuta come esperienza delle Cucine popolari

