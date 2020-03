Coronavirus, a Nonantola un numero per info sulle modalità di assistenza

Coronavirus: a Nonantola nuovo numero per informazioni sulle modalità di assistenza alla popolazione

L’Amministrazione Comunale di Nonantola informa la cittadinanza che da giovedì 19 marzo sarà attivo il numero 3500788653 per fornire un primo livello di informazione sulle modalità di assistenza alla popolazione, in particolare per le persone anziane e fragili, in questo momento di emergenza Coronavirus.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Cliccare qui per maggiori info