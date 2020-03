Coronavirus: nuovi casi a Bastiglia e Bomporto. E c’è il primo infetto a Cavezzo

Coronavirus, nuovi casi nella Bassa: nuovi casi a Bastiglia e Bomporto. E c’è il primo infetto a Cavezzo. Il bollettino dell’Emilia-Romagna di oggi conta complessivamente 1.947 i casi di positività al Coronavirus, 208 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Passano da 6.640 a 7.600 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12.00, sulla base delle richieste istituzionali. Per quanto riguarda la nostra area, ci sono 27 casi in più rispetto a ieri e purtroppo un decesso a Modena. Questi 27 infetti sono nati fra il 1933 e il 1989, 16 sono in isolamento e 11 sono ricoverati, ma non in terapia intensiva.

Nella Bassa abbiamo un nuovo caso a Bastiglia, uno a Bomporto, 5 a Carpi e uno a Cavezzo. Questi pazienti sono in isolamento o ricoverati non in terapia intensiva

“In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.947 i casi di positività al Coronavirus, 208 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. Passano da 6.640 a 7.600 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12.00, sulla base delle richieste istituzionali”

Complessivamente, sono 811 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 112 (8 in più rispetto a ieri). E salgono a 43 (ieri erano 38) le guarigioni, 41 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 2 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 113 a 146: 33, quindi, quelli nuovi, che riguardano 22 uomini e 11 donne; per dieci delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 15 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 2 in quella di Rimini, 5 Reggio Emilia, uno Modena, uno Cesena e uno in quella di Cremona.

