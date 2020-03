Coronavirus: primi casi a Finale Emilia, Cavezzo e Medolla, nuovi infetti a Mirandola, San Prospero, Bomporto, Novi e Soliera

VENERDì 13 MARZO- Coronavirus: primi casi a Finale Emilia, Cavezzo e Medolla, nuovi infetti a Mirandola, San Prospero, Bomporto, Novi e Soliera. Il bollettino con l’aggiornamento del propagarsi dell’epidemia da Coronavirus oggi è davvero drammatico.

Nel nostro territorio si è registrato il primo decesso, un uomo di Ravarino, e i nuovi contagiati, persone che mostrano sintomi più o meno gravi sono numerosi, ben 13.

Particolarmente pesante la situazione a Cavezzo, dove ci sono i primi casi, e sono ben tre: un uomo di 78 anni molto grave, che è stato ricoverato in Terapia Intensiva, e due casi meno gravi, due uomini di 76 anni e di 54 anni che si trovano in isolamento domiciliare.

Il virus è arrivato anche a Finale Emilia, dove è stato contagiato un uomo di 78 anni, che è stato ricoverato, viste le sue condizioni, nel reparto di Malattie infettive del Policlinico.

Primo caso anche a Medolla, dove è stata trovata infetta una donna di 90 anni. La signora è stata ricoverata in Malattie Infettive.

A Bomporto è stata trovata positiva al test e messa in isolamento domiciliare una signora di 54 anni. E’ il quinto caso dopo quello rilevato l’8 marzo scorso, i due dell’11 marzo e quello rilevato il 12 marzo scorso.

Prosegue l’espansione del Coronavirus anche a Mirandola, dove oggi è stato messo in isolamento domiciliare un uomo di 42 anni. E’ il terzo caso dopo quello riscontrato su un 92enne di passaggio e quello su una dipendente comunale.

Un nuovo caso c’è anche a Nonantola, dove è stata messa in solamento domiciliare una donna di 45 anni. Con questo nuovo contagio, il numero dei casi trovati positivi al Coronavirus a Nonantola sale a 4.

Tanti i casi anche a Soliera, dove solo oggi se ne registrano tre tutti in una volta. Si tratta 2 persone messe in isolamento domilciiare e di un malato grave ricoverato subito in Terapia Intensiva.

E’ stato necessario un immediato ricovero in Terapia Intensiva anche per una donna di Novi che ha 70 anni,il trezo caso in paese dopo quello dell’11 marzo scorso e – fu uno dei primi sul territorio – l’infezione registrata il 28 febbraio scorso.

A San Prospero c’è oggi un caso non grave, quello di un uomo di 63 anni messo in isolamento domiliare. E’ il secondo caso per San Prospero.

In totale i nuovi infetti nella provincia modenese sono 61, uomini e donne di età compresa tra i 29 anni e i 95 anni, raggiungendo così quota 251 infetti.

Oltre quelli nella Bassa, ci sono 6 nuovi casi a Carpi, uno ciascuno a Castelfranco, Castelnuovo, Castlevetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Pavullo, Polinago, 3 casi a Sassuolo, e 1 a Spilamberto. Infine, 24 casi a Modena

