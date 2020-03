Coronavirus, salgono a 66 i guariti in provincia di Modena

MERCOLEDì 25 MARZO 2020- Sale a 66 il bilancio dei guariti dal coronavirus in provincia di Modena. Nella giornata di oggi il laboratorio di riferimento ha infatti comunicato all’Azienda USL l’esito negativo dei doppi tamponi di 14 persone, che vengono così giudicate completamente guarite e vanno ad aggiungersi ai due guariti nei giorni scorsi

Tra le nuove persone guarite completamente una donna di 94 anni residente a Modena; altri 8 guariti sono residenti a Modena, due a Carpi, uno a Ravarino, uno a Vignola e uno a Pavullo.

Sempre nella giornata di oggi altre 19 persone sono guarite clinicamente, in attesa degli esiti del secondo tampone: in totale sono 50 le persone senza più sintomi della malattia.

Il totale dei guariti Comune per Comune

In totale alla data di oggi sono 66 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria. di cui 16 con anche il doppio tampone negativo

Bastiglia 1

Carpi 19

Castelnuovo R. 2

Castelvetro 1

Concordia 1

Fanano 1

Maranello 1

Modena 21

Novi 1

Pavullo 1

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 6

Soliera 1

Spilamberto 1

Vignola 3

Non residenti in prov/ non noto. 3

TOTALE 66

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017