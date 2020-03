Coronavirus, San Prospero: il sindaco Borghi e la notizia del primo caso positivo

SAN PROSPERO – Il sindaco di San Prospero Sauro Borghi ha dato notizia nella serata del 11 marzo dalle sue pagine Facebook del primo contagiato nel comune.

E’ notizia di alcune ore fa del primo caso positivo al Covid-19 nel comune di San Prospero, che si aggiunge alle quattro persone in osservazione. Nell’esprimere la vicinanza alla famiglia, mi appello nuovamente al senso civico nel rispettare le indicazioni fino ad ora impartite in quanto, con grande rammarico e preoccupazione continuo a vedere gruppi di ragazzi in giro a San Prospero o ancora mamme che si ritrovano per una passeggiata con i rispettivi figli. Non c’è il divieto di passeggiare ma occorre usare il buon senso ed evitare in questo momento inutili aggregazioni che possono rilevarsi poi fatali. Vi ricordo che il principio “è un mio amico, lo conosco, non ha nulla” in questo caso non trova fondamento.

Vi terrò costantemente informati, nel rispetto della dovuta privacy, sull’evoluzione della situazione sanitaria nel nostro territorio.