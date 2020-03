Coronavirus, il sindaco di Finale Palazzi: “Un caso anche qui, manteniamo la calma”

Sandro Palazzi, primo cittadino di Finale Emilia, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per aggiornare i cittadini dopo la notizia del primo caso di Coronavirus nel comune: “Purtoppo è stato rilevato un caso a Finale e la persona in questione si trova attualmente ricoverata la Policlinico di Modena. Quello che posso dire è che dobbiamo mantenere la calma e rispettare le regole impartite degli scorsi giorni dai vari decreti”.

“Nessuno è al sicuro – ha detto il sindaco – e so che stiamo facendo tutti dei sacrifici. Solo così troveremo una soluzione. Anche se so che non trasgredirete, sul territorio le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per una maggiore sicurezza. Ognuno faccia la propria parte, nel 2012 abbiamo dimostrato coesione e generosità. Non perdiamoci d’animo e cerchiamo di essere positivi. La cosa è seria e non dobbiamo essere superficiali. Vi aggiornerò appena avrò altre notizie sperando sia un caso isolato”.



Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

