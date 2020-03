Coronavirus, il sindaco di San Prospero aggiorna i cittadini: “Due positivi e 4 in isolamento”

Il sindaco di San Prospero Sauro Borghi fa il punto sulla situazione Coronavirus. Lo fa, per raggiungere tutti i suoi cittadini, con un post su Facebook.

“Sarà mia premura tenervi aggiornati e preciso che coloro che sono in isolamento lo sono in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, per la loro salute ma anche e soprattutto per rispetto verso la comunità”.

Ed ecco l’aggiornamento Covid-19 del Comune di San Prospero:

– Contatti stretti e rientri in isolamento domiciliare: 4

– Positivi in isolamento domiciliare: 1

– Positivi ricoverati: 1

“Ricordiamoci anche che chi si ammala è una vittima della grave epidemia e non un nemico – continua il primo cittadino – A coloro che in questo momento soffrono vi invito a dedicare un pensiero affinché abbiano pronta guarigione. Dobbiamo stare uniti e rispettosi delle prescrizioni e delle continue raccomandazioni. Solo così potremo superare questo momento difficile. Ringrazio, a nome di tutti, il personale medico, paramedico e tutti i volontari di protezione civile che assistono i nostri concittadini in difficoltà con profondo spirito di sacrificio e con tanta dedizione e professionalità”.

