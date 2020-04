Coronavirus, toccante cerimonia a San Prospero

SAN PROSPERO SUL SECCHIA, MARTEDÌ 31 MARZO 2020- Toccante cerimonia davanti al municipio di San Prospero.

Bandiera a mezz’asta, il sindaco, alla presenza del parroco Don Aldo, del presidente della Croce Blu Enrico Scannavini, del presidente della Protezione civile Marco Castellano, del comandante della polizia municipale Euro Bellei e dei carabinieri della stazione di San Prospero Vito Capasso, ha commemorato le vittime della pandemia, ricordato le famiglie toccate dal dolore, ringraziato il personale medico e paramedico che sta combattendo con coraggio questa dura battaglia, espresso gratitudine per le forze dell’ordine e onorato i volontari che si prodigano in questo momento per la comunità.

Il sindaco ha invitato la popolazione a continuare a restare a casa ed ha rivolto un pensiero ai bambini che in questo momento stanno soffrendo per la separazione dal loro mondo di sempre.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio, il cordoglio della celebrazione è stato sottolineato dall’ esecuzione de “Il silenzio fuori ordinanza”, eseguito da Andrea, trombettista della DO.RE.MI Banda di San Prospero.

