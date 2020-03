Coronavirus: un ringraziamento agli operatori del settore Sanità

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani in questi momenti di difficoltà estrema per l’Italia intende ringraziare tutto il personale sanitario per gli enormi sforzi sostenuti e tuttora in atto al fine di curare e alleviare le sofferenze di tanti malati, onorando nel modo più nobile possibile il giuramento d’Ippocrate. A tal proposito, per sensibilizzare gli studenti circa i meriti degli operatori del settore in questione, potrebbe essere proposto, mediante formazione a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, il testo di Ippocrate (nella forma antica e moderna) da analizzare in modo trasversale e con l’apporto di tutti I docenti secondo la propria sensibilità e inventiva.

Osservare i preziosi contenuti etici già presenti nel testo antico conduce alla costruzione di una società “sana” e foriera di progresso scientifico e civile.

“In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l’altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.” (Ippocrate, Giuramento, testo antico)

