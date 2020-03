Coronavirus, tre morti fra i frequentatori del centro anziani

A Medicina, in provincia di Bologna, le vittime del Coronavirus salgono a tre e tutti abituali frequentatori del centro anziani Medicivitas: dopo Francesco Nanni e Luigi Balduini, non ce l’ha fatta l’82enne Oddone Tolomelli, dolcemente noto nel circolo per essere il cuoco ufficiale di ragù per le cene sociali. Tolomelli, così come spiega Il Resto del Carlino, era ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Per lui gli amici e i conoscenti hanno speso parole di stima e amicizia, dimostrando un grande affetto.

Immagine di repertorio

