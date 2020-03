Corti (Lega): “Emergenza sicurezza, Modena merita una questura di Fascia A”

Il senatore Lega Stefano Corti ha presentato una interrogazione parlamentare sul tema sicurezza.

“Secondo l’ultima classifica del Sole24Ore Modena è 104esima in Italia, quartultima, per furti in appartamento, 89esima per numero di rapine e 70esima per violenze sessuali. Numeri che credo impongano una attenzione particolare all’emergenza sicurezza in città e in provincia e che ci obbligano a continuare la nostra battaglia per l’innalzamento del livello della nostra Questura. Il decreto ministeriale che ha sancito l’impossibilità per la Questura di Modena di salire di fascia è uno stop di fronte al quale non ci arrendiamo, consapevoli che solo con una Questura di Fascia A potremo garantire un salto di qualità nell’organizzazione del lavoro delle forze di polizia. Questa è una battaglia che travalica gli schieramenti politici e che la Lega è pronta a condurre con tutte le forze che a livello locale vorranno impegnarsi per raggiungere questo obiettivo. Ne va della sicurezza e – in generale – della qualità della vita di tutti noi”.