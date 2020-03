Costringe il cane all’ennesima passeggiatina per potere uscire, intervengono i Carabinieri

Costringe il cane all’ennesima passeggiatina per potere uscire, intervnrgono i Carabinieri. E’ accaduto l’altro pomeriggio in un comune del bolognese, Calderara, dove si è assistito a uno dei tanti imbarazzanti teatrini che certa gente mette in atto pur di avere una scusa per uscire in barba alle ordinanze restrittive anti Coronavirus.

In tema di animali da compagnia, si stanno verificando situazioni imbarazzanti che rasentano il reato di “maltrattamento di animali” da persone che vogliono costringere i propri cani a uscire da casa, anche contro la volontà, osservano i Carabinieri bolognesi che hanno redarguito una signorasul pianerottolo di casa che stava trascinando a forza il proprio cane dall’abitazione, perché, probabilmente stremato dai “giretti”, non ne voleva sapere di uscire. Incoraggiato dai Carabinieri, l’animale, di taglia grande, si è fatto forza ed è rientrato in casa, tirandosi dietro la sua “padrona” che invece di capire la gravità della situazione, si è lamentata con i militari che l’avevano rimproverata.

