Covid-19, Fava (PD) “Bene lo stanziamento di 25 miliardi del Governo”

Il segretario provinciale del Pd Davide Fava commenta positivamente lo stanziamento di 25 miliardi deciso dal Governo per far fronte alla complessa e inedita situazione sanitaria, economica e sociale causata dall’epidemia di coronavirus. Ecco la sua dichiarazione:

“Nel surreale contesto di emergenza che stiamo vivendo risulta encomiabile il comportamento dei modenesi, in questi giorni infatti, tutti stanno dimostrando responsabilità e consapevolezza. I cittadini però stanno cercando di fare la propria parte, lo vediamo in chi cerca di mantenere le distanze assegnate, in chi gestisce gli esercizi commerciali pur nelle difficoltà, in chi prova a dare un contributo, come stanno facendo i giovani dei Gd e di Udu che si sono messi a disposizione per fare la spesa o per le piccole commissioni che qualche anziano non è in grado di espletare. Anche le comunità straniere, penso ai cinesi e al loro dono di materiale sanitario, stanno facendo la loro parte. Assolutamente straordinario e ammirevole è l’impegno dimostrato dal personale di tutte le strutture sanitarie che si è letteralmente caricati sulle spalle l’aggravio di lavoro e l’emergenza continua.

Il Governo non lascia soli i cittadini ad affrontare l’emergenza e decide uno stanziamento straordinario di 25 miliardi di euro. Tali ingenti risorse saranno utilizzate per rafforzare le strutture sanitarie e per salvaguardare i lavoratori, dipendenti e autonomi, le famiglie e le imprese che rischiano di essere travolti da un’emergenza straordinaria e inedita. Con i fatti, senza polemiche, senza allarmismi, ma con pragmatismo e determinazione procede per cercare di non lasciare indietro nessuno. Solo tutti insieme, infatti, potremo combattere efficacemente l’epidemia e affrontare i contraccolpi dell’emergenza”.

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni