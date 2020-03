Covid-19 e sport: nella Bassa campionati dilettantistici tra rinvii e porte chiuse

Sebbene il proseguimento dei campionati sportivi, in questo periodo, non possa essere certo considerato una priorità, a livello locale e dilettantistico le decisioni su quali tornei giocare e in quali modalità sono state prese dalle varie federazioni, comitati e leghe, non di rado generando situazioni piuttosto confuse.

Vediamo di fare il punto dei tornei locali di calcio, volley, basket e rugby, attraverso le indicazioni fornite dai vari comitati regionali, ai cui siti comunque vi rimandiamo in caso di ulteriori cambiamenti che eventualmente interverranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

CALCIO E FUTSAL – Qui il comunicato del Comitato regionale della LND (calcio)

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna della L.N.D.-F.I.G.C., relativamente agli eventi e alle competizioni sportive in programma sino all’8 marzo 2020 compreso, rende noto quanto segue:

a. E’ consentito lo svolgimento di tutte le gare programmate in ambito regionale dei seguenti Campionati ad eccezione di quelle da disputare nei territori delle Province di Piacenza, Mantova e Cremona;

−Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria (gare dell’8/3/2020);

−Regionale Juniores U19 (gare del 7/3/2020);

−Eccellenza Femminile (garedell’8/3/2020)

−Calcio a 5 Regionale C1 (gare del 7/3/2020);

−Calcio a 5 Regionale C2 (gare del 7/3/2020);

−Calcio a 5 Regionale Femminile (gare del 7 e 8/3/2020);

−Calcio a 5 Under 21 maschile (gare dell’8/3/2020);

−Calcio a 5 Regionale U19 maschile (8/3/2020).

Le partite dei campionati in questione si disputeranno tutte a porte chiuse.

b. E’ sospeso lo svolgimento di tutte le gare programmate dei seguenti Campionati:

−Allievi Regionali U17 Élite;

−Giovanissimi Regionali U15Élite;

−Allievi Regionali U17 Primavera;

−Giovanissimi Regionali U15 Primavera;

−Giovanissimi Regionali U14 e U13 Professionisti

−Giovanissimi Regionali U15 Femminile;

−Allievi Regionali U17 calcio a 5;

−Giovanissimi U15 calcio a 5.

c. E’ sospesa tutta l’attività delle Rappresentative regionali e provinciali;

Per tutte le competizioni organizzate in ambito provinciale (Campionati di 2^ e 3^ Categoria, Campionati di Calcio a 5 e Calcio Femminile, Campionati provinciali e interprovinciali Allievi e Giovanissimi, Attività di Base), il Comitato Provinciale di Modena ha decretato il rinvio delle partite in programma.

Si disputeranno regolarmente, ma a porte chiuse, le partite della Serie B girone C di futsal, che vedono coinvolte in questo weekend la Pro Patria San Felice e il Futsal Cavezzo.

PALLAVOLO – Qui il comunicato del CRER Fipav

Il CRER della Fipav ha confermato la ripresa delle gare di campionato della Serie C e D M/F, con limitazione dello svolgimento a porte chiuse. Per quanto riguarda i campionati di categoria resta confermata la ripresa delle gare da domenica 8 marzo salvo diverse determinazioni della Consulta Regionale Fipav del 3/3/20. Resta inteso che qualora le Società non possano usare gli impianti per allenamento o per la disputa delle gare a seguito di ordinanze dei Sindaci (da verificare in particolare la zona di Piacenza), si provvederà a rinviare le gare delle Società interessate da tali restrizioni. La FIPAV ha predisposto anche la normativa relativa all’ingresso agli impianti di gioco per le gare a “PORTE CHIUSE” per motivi di salute pubblica, a cui tutte le Società si dovranno attenere.

Si riporta il comunicato della federazione: “La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell’infezione da CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con data 1 marzo 2020 che determina le ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevede il proseguo dell’attività sportiva secondo le seguenti indicazioni a far data dal 2 marzo 2020 e fino al giorno 8 marzo 2020 e salvo diverse e/o ulteriori disposizioni delle Autorità competenti”.

PALLACANESTRO

Il CRER della FIP, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, ha informato che la sospensione delle gare di tutti i campionati regionali è prorogata sino a domenica 8 marzo compresa. Sarà premura del Comitato Regionale tenere aggiornate le società ed i tesserati relativamente ai prossimi sviluppi e decisioni in attesa dei decreti attuativi.

RUGBY – La notizia dal sito FIR

In considerazione del Comunicato del Consiglio dei Ministri che prevede la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate comprese quelle culturali, ludico, sportive, religiose, nonchè la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al giorno 8 marzo 2020 compreso, il Comitato Regionale Emilia-Romagna in accordo con la Federazione Italiana Rugby

DISPONE la sospensione di tutta l’attività rugbystica nel territorio regionale fino a domenica 8 marzo 2020 compresa.

Con “attività rugbystica” s’intendono:

partite di campionato di gestione del Comitato Regionale Emilia-Romagna (C2 – U18 Elite – U18- U16 -U14 e attività femminile)

attività Under 6 – 8 -10 e 12 di gestione del Comitato Regionale Emilia-Romagna

attività agonistica di competenza dei Comitati che abbia carattere interregionale e che coinvolga Società di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o le Province di Pesaro e Urbino e Savona

attività di allenamento e di rappresentative del Comitato Regionale Emilia-Romagna

attività amatoriale (Amichevoli, Old, Touch, Flag, etc.)

attività didattica

